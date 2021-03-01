В Украине открыли выставку с уникальными находками, раскопанными в ходе "Большой стройки"

Некоторым экспонатам более 2000 лет

В Днепре с 1 по 5 марта проходит организованная "Укравтодором" выставка, на которой представлены многочисленные археологические находки, обнаруженные при строительстве трассы Н-31 Днепр – Царичанка – Решетиловка.

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Об этом "Укравтодор" сообщает на своей странице в Facebook.

"На месте магистрали откопали находки, которым более 2000 лет, – пишет Укравтодор. – Посетители смогут увидеть древнейшие металлические, кремневые и костяные орудия труда, уникальную находку – бронзовый топор – кельт, который принадлежит к эпохе финальной бронзы, наконечники стрел из кости и бронзы".

На выставке будет также экспонироваться редкая для Приорелья находка – монета хана Тохтамыша.

Среди других экспонатов – православные и католические кресты, местная керамика и ручные жернова, монета времен правления Российской империей Петра I, древние лепные сосуды и обломки древнегреческих амфор. Вход на выставку свободный.

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Как отмечают в "Укравтодоре", строящаяся в Полтавской и Днепропетровской областях трасса Н-31 проходит по маршруту 18-19 веков, вдоль которого когда-то находились постоялые дворы, мельницы и корчмы.

Строительство трассы Н-31 Днепр – Царичанка – Решетиловка "Укравтодор" планирует завершить до конца 2021 года. Это один из самых масштабных объектов программы "Большая стройка". Новая дорога обеспечит комфортное и безопасное передвижение транспортного потока с Днепропетровщины в Киев.

Напомним, во время форума "Украина 30. Инфраструктура" глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил, что в рамках "Большого строительства" в 2021 году отремонтируют трассу М-30 Стрый-Изварино. Она соединит запад и восток страны, ее протяженность – 1400 км.

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