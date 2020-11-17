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Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов мэра Кривого Рога

17 ноября, 14:57

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Действующий мэр обратился к горожанам

Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул не будет принимать участие во втором туре выборов, который пройдет 22 ноября.

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Обращение к жителям города появилось на сайте горсовета.

Мэр отметил, что по состоянию здоровья не сможет продолжить работу. Свою кандидатуру он снял в пользу Константина Павлова от ОПЗЖ.

"Отдавая все силы родному Кривому Рогу, я, к сожалению, не становился моложе. Я всегда перед вами открыт и честен. Не могу подвести вас и сейчас, когда так необходима интенсивная работа. А здоровье, к сожалению, стало подводить. Работать в полсилы – это не по мне. Осознавая величайшую ответственность перед каждым криворожанином, я, к сожалению, не смогу участвовать во втором туре выборов", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге Днепропетровской области за места в городском совете боролись 10 партий, однако прошли только пять. Больше всего местные жители голосовали за партию "Слуга народа".

Такие данные появились после проведенного экзитпола, организованного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Также напомним, что в Кривом Роге готовили срыв выборов: избирком якобы призвал людей голосовать в разное время.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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мэр кандидаты Кривой Рог юрий вилкул местные выборы
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