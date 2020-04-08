Вспышка коронавируса: Першотравенск закрыли, а жителей массово тестируют на COVID-19

Из 41 случая инфицирования COVID-19 в Днепропетровской области 21 – в Першотравенске. Чтобы остановить распространение вируса, власти ограничили въезд в город и выезд из него. Кроме того, там начали тестировать жителей на коронавирус.

"В Першотравенске имеем 21 случай коронавируса. Дополнительно проверяем всех людей, которые могли контактировать с теми, кто уже заболел. Сегодня (8 апреля. – Ред.) массово тестируем их на COVID-19", – рассказал председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко.

На блокпостах дежурят полицейские и медработники, которые проверяют температуру и самочувствие водителей и пассажиров.

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Кроме того, ​​работники ГСЧС начали тотальную дезинфекцию улиц и подъездов в городе, добавил глава области. Сейчас туда дополнительно завозят дезинфицирующие средства.

"В Первомайск уже выехали директор департамента здравоохранения ОГА Валерий Сердюк и главный государственный санитарный врач Днепропетровской области Александр Штепа. Они проверят, насколько корректно работают мобильные медицинские бригады, которые собирают пробы для анализа на COVID-19. Проинспектируют и госпитальную базу – Першотравенскую городскую больницу. Довезут средства индивидуальной защиты врачей", – сказал Бондаренко.

Также, по его словам, сегодня областной департамент здравоохранения в координации с городским головой Першотравенска выберут место обсервации. Туда будут отправлять людей с подозрением на коронавирус, которые не могут оставаться дома, потому что живут не одни.

Напомним, о массовом инфицировании COVID-19 в 28-тысячном Першотравенске стало известно вчера, 7 апреля.

Всего по состоянию на утро 8 апреля в Украине официально подтверждено 1668 случаев заражения COVID-19, 52 человека умерли. Количество инфицированных за сутки резко выросло – было обнаружено 208 новых случаев COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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