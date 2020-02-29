Взрывом в Днепре ребенку оторвало руку: видео

От смерти ребенка спас военный, который сумел быстро сориентироваться

В Днепре при взрыве снаряда был тяжело ранен ребенок – мальчик 2011 года рождения: ему оторвало руку, а осколки посекли туловище ноги.

Как рассказал очевидец происшествия, взрыв был такой силы, что в домах дрожали окна, а на окружающих машинах сработала сигнализация, сообщает "Днепр оперативный".

"В переулке Рубиновый пострадал мальчик. Предварительный диагноз: травматическая ампутация левой руки, осколочные травмы ног, левого бедра, открытая травма живота. Он был госпитализирован в детскую больницу", – сообщила спикер патрульной полиции города Людмила Копыленко.

От смерти мальчика спас мужчина, военный, живущий неподалеку – он услышал взрыв, после которого прозвучал крик, кинулся на эти звуки, увидел пострадавшего и наложил жгут на поврежденную конечность.

"Шел во дворе, услышал мощный взрыв, не от петарды явно. Увидел за машинами бегущего и орущего пацана. Увидел гуляющую таксу на поводке, выхватил поводок, отрезал его кусок и за несколько секунд наложил жгут мальчишке", – рассказал он.

Военный добавил, что рану он не стал обрабатывать, лишь засек время наложения жгута.

"Скорая приехала в течение нескольких минут. Мальчик был в сознании. Рассказал, что поднял небольшую черную трубочку", – добавил мужчина.

Спаситель ребенка отказался позировать перед камерами журналистов, а пострадавшего мальчика доставили в областную детскую больницу.

"Ребенок получил тяжелые травмы с проникающим ранением в брюшную полость. Он сейчас в реанимации", – рассказал глава детской областной больницы Александр Хитрик.

Напомним, ранее в Херсонской области, на автозаправочной станции в поселке произошел взрыв – детонировала емкость, в которой хранилось горючее. В результате инцидента два человека получили ранения – одного из них с ожогами госпитализировали, второй ехать в больницу отказался.

Также мы сообщали о том, как в центре Киева, на улице Пушкинской, в результате взрыва двое мужчин погибли, девушка получила ранения.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться