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Заманил 12-летнюю девочку в квартиру: в Днепропетровской области поймали педофила

20 сентября, 12:47

Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы

В Каменском полицейские задержали мужчину, которого подозревают в развращении 12-летней девочки.

Как рассказали в пресс-службе полиции Днепропетровской области, 19 сентября к копам обратилась мать пострадавшей. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина заманил ее дочь в квартиру. Там он начал развращать ребенка, но девочка расплакалась, и педофил отпустил ее.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 53-летний Днепра. Мужчине от пяти до восьми лет лишения свободы.

"Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних) и избрании меры пресечения", – рассказали в полиции.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Рада узаконила химическую кастрацию педофилов в Украине. Законопроект устанавливал, что за изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, преступников должны были наказывать также принудительной химической кастрацией. Осужденным должны были вводить антиандрогенные препараты – химические вещества, которые снижают либидо и сексуальную активность.

Принятый документ вызвал волну негодования у экспертов. Говорилось, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечалось, что не все подобные преступники больны педофилией.

Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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