"1 марта 2014 года Донецк "накачивали" люди с российским акцентом": свидетели событий

1 марта 2014 года в Донецке состоялся первый пророссийский митинг, который положил начало череде бессмысленных, жестоких действий, которые в итоге принесли войну на Донбасс. Сайт Сегодня.ua записал воспоминания и впечатления очевидца тех событий.

"Четыре года назад все началось. Хотя, конечно, на самом деле началось все гораздо раньше – лет на десять примерно, – говорит дончанин Александр, в то время – сотрудник одного из донецких предприятий, а сейчас – переселенец. – Когда создавалась организация "Донецкая республика", ставшая ступенькой для всего новобразования, возникшего вместо нашего Донецка. Когда втихаря несколько лет подряд готовились отряды "самообороны" из молодых да горячих парней с донецких окраин. Когда понемногу в Донецк завозилось оружие, флаги, ленточки эти псевдогвардейские. Ведь не из воздуха же они появились тогда, 1 марта и в таком количестве…

1 марта был митинг на площади Ленина. За день до этого некто Павел Губарев, которого знали только очень близкие люди, пришел на сессии к депутатам горсовета под руку с бывшим секретарем горсовета Николаем Левченко и негромко с трибуны сообщил, что намерен вывести народ на улицы. Претензии Губарева к депутатам были стандартными для тех дней – мол, требуем, чтобы вы организовали и провели референдум по федерализации. Адресаты требования выслушали и не очень вежливо предложили Паше сотоварищи покинуть здание. Это потом уже стало известно, что Губарев – бывший член российской нацистской организации "Русское национальное единство", что он не просто "возмущенный гражданин", а выполнил роль мормышки, на которую клюнули рыбы покрупнее…

Паша слово сдержал – и люди на улицы вышли. И на площадь Ленина, и под ДонОГА. Не десятки тысяч, конечно, как потом взахлеб передавали друг другу будущие зачинатели войны на Донбассе. Примерно 3-5 тысяч человек, флаги были российскими требования невнятными – и "даешь референдум", и "наказать за киевский "Беркут", и "хотим федерализацию"…

Актив составляли громкоголосые пенсионерки, им было все равно что кричать. "Мы даже не смогли у них спросить, знают ли они, что такое "федерализация". Нам не ответили, обозвали майдановскими подстилками и потребовали документы. Удостоверения местной прессы, кажется, их огорчили – они всерьез были уверены, что мы засланы из самого Киева. Вместе с теми самыми 700 мифическими "правосеками", которые ехали в Донецк, но так и не доехали. На автобусах. Из Киева. И ведь даже аэропорт тогда еще работал, чего ж им на самолете-то не летелось?" – недоумевали донецкие журналисты, работавшие на месте событий четыре года назад.

По прошествии четырех лет, просматривая фото и видео с событий марта 2014 года, уже можно более-менее четко увидеть всю картину происходившего, а не отдельные фрагменты. Жители Донецка уже не сомневаются: город был буквально "накачан" приезжими людьми с четко поставленной задачей. Люди с российским акцентом нас не удивляли. Господи, да когда в Донецке удивлялись российскому акценту? До Ростова – три часа езды на машине, до Таганрога – еще ближе.

Россияне раскачивали толпу. Конечно, донецкие – грозны и суровы, но вот чтобы прямо так встать и восстать, нужен существенный детонатор, взрыватель. Впрочем, если уж говорить о шахтерах, то их в те дни на митингах был "минимум миниморум" – единицы, если не десятки. Если кто-то из митингующих ораторов и представлялся горняком в пятом поколении – то народ верил ему слабо. Тогда решили пойти ва-банк – и через пару дней на площади появились "митингари" в касках. Журналисты российских телеканалов аж подпрыгнули от счастья. Местные, присмотревшись, упали от смеха: "шахтеры" были в красивых новеньких оранжевых… но строительных касках. Различия в этих головных уборах минимальны, но они есть. На шахтерской каске спереди есть элемент для того, чтобы прикрепить коногонку (шахтерский фонарик). На строительной элемента нет. А уж как выглядит шахтерская каска, донецкие журналисты, сделавшие сотни фото своих земляков-шахтеров, знали прекрасно.

К слову, инициаторы этого "шахтерского" залета узнали, в чем прокол, и шахтерскую тему затем сильно не педалировали. Говорить говорили, мол, горняки воюют (и таки были те, кто ушел в "ополчение"), но не в таких количествах, как хотелось бы поклонникам русского мира.

Взрывателями выступали приехавшие адепты русского мира, не чуравшиеся использовать перед публикой не только приемы хорошей риторики, но и некоторые методы нейролингвистического программирования. Взмахи рук, модуляции голосом, наращивание акустики и сбавление ее до чуть слышимого шепота – все это давно известные способы воздействия на толпу. Все это можно пересматривать на видео и снова ужасаться тому, как из людей делали агрессивное стадо, которое затем пойдет захватывать и грабить дома, а потом – воевать против армии своей страны.

Уверены: если бы кто-то сказал тогда дончанам, что через полгода они получат сотни грязных чужих вояк, шатающихся по улицам с оружием, танки на проезжей части, комендантский час, пленных (в том числе и мирных), страшные слова "подвалы МГБ", отжимы домов, квартир, автомобилей и бизнеса, постоянную непрекращающуюся стрельбу как из автоматов, так и из пушек, и как результат – раскуроченный аэропорт, пустой вокзал, и самое страшное – убитых и раненых мирных жителей – то, думаю, в конце этого же дня, 1 марта 2014 года, все зачинщики "русской весны" были бы сданы в милицию в очень скорбном состоянии и 2 марта все бы спокойно проводили воскресенье в кругу семьи и думая лишь о подарках женщинам 8 марта.

Тогда же всем вливалась в уши идея федерализации Донецкой области, однако мудреное слово никто не хотел запоминать. Решили поменять на "присоединение к России". Это сработало, к тому же новости из Киева на российских каналах подавались донецкому телезрителю в таком препарированном и перемолотом виде, что за сердце хватались и молодые и старые.

Впрочем, это все потом. Потом, 3 марта, безумная толпа захватит в первый раз из трех здание облсовета (ДонОГА) и на этажах начнут располагаться как у себя дома солдаты и странные личности без опознавательных знаков. 5 марта под предлогом поисков заложенной взрывчатки спасатели выведут всех из здания, а через пару дней, поняв, что их одурачили, "революционеры" снова туда вернутся, парализовав работу чиновников. Каждый захват-освобождение будет сопровождаться грабежом кабинетов. На флагштоках у входа затрепыхается российский флаг, а рядом из мешков и мусора возведут баррикады, главным действующим элементом которых станет круглосуточно вещающая "плазма" с неизменным каналом "Россия24". Для стариков установят лавочки, и они будут проводить теплые весенние вечера, зачарованно глядя в мерцающий экран. Губарева "возьмет" СБУ, а через два месяца он будет свободен как весенняя пташка. Силовики сдадут город в апреле, воинские части продержатся до июня. Баррикаду разберут в июле, в это время в Донецке уже будет война…".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что жители оккупированного Донбасса хранят дома украинские флаги, а также рассказывал, как люди в Донецке спасаются от стресса.