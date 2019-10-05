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13-летняя Амина Фараджова из Макеевки: В детстве никогда не понимала пожелания "мирного неба над головой"

5 октября, 11:58

Фонд Рината Ахметова и сайт "Сегодня" продолжают спецпроект "Донбасс и Мирные. Дети"

/ Фото: fdu.org.ua

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Героиня новой истории совместного спецпроекта "Донбасс и Мирные. Дети" – Амина Фараджова из Макеевки. 13-летняя девочка вспоминает, каким ее город был до того, как в него пришла война.

"Аллеи были очень красивые в центре города, много кафе и развлечений. Было какое-то спокойствие. В детстве никогда не понимала пожелания "мирного неба над головой". Всегда думала: зачем нормальным, цивилизованным людям желать того, что и так есть? До определенного момента не верила, что может быть иначе. Теперь понимаю", – говорит девочка.

Начало конфликта Амина запомнила очень хорошо.

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"Было дико и страшно. Чувство непонимания: кому это нужно и зачем? И как теперь во всем этом жить. Разбитые дома, машины. Один раз шла за мамой и папой, начали стрелять. У меня началась истерика. Война – это страшно. После этого я стала больше ценить родных", – рассказала Амина.

Совместный спецпроект "Донбасс и Мирные. Дети" Фонда Рината Ахметова и сайта "Сегодня" – это серия видеомонологов живущих по обе стороны линии соприкосновения ребят о пережитом во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Это короткие исповеди об в одночасье рухнувшем привычном укладе жизни, о потере друзей, близких и родного дома. За детскими историями страха, ужаса и преодоления – трагедия всего Донбасса. И в то же время напоминание всем людям о том, как важно беречь мир.

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видео фонд Рината Ахметова Донбасс и Мирные. Дети

Источник: Сегодня

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