24 обстрела и раненый боец: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

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За прошлые сутки, 9 октября, на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь у ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"9 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов. В частности, дважды вблизи Красногоровки боевики открывали огонь из миномета калибра 120 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Песков стреляли из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия. Два обстрела из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оккупанты устроили вблизи Лебединского, еще два – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи Водяного. Вблизи Пищевиков и Новотроицкого враг ударил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку Николаевки, Павлополя и Новогнатовки – из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов. Вблизи Новолуганского боевики применили артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм. Пять обстрелов из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики устроили в районе Золотого. Вблизи Гладосово применили минометы калибра 82 мм, а также автоматический гранатомет и стрелковое оружие. Вблизи Майорская оккупанты ударили из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Дважды неподалеку Крымского стреляли из станкового противотанкового гранатомета. Неподалеку Новозвановки боевики применили ручной противотанковой гранатомет.

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"За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 8 октября на Донбассе боевики 17 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

А 7 октября на Донбассе были зафиксированы 27 вражеских обстрелов.

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