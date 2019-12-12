Акция "Ринат Ахметов – Детям!": предновогоднее чудо

/ Фото: fdu.org.ua

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Фонд Рината Ахметова продолжает поздравлять детей с наступающими Днем святого Николая и Новый годом. В этот раз акция "Ринат Ахметов – Детям!" приехала в Дружковку Донецкой области. Здесь живет семья Бондаревых, в которой воспитываются 8 детей.

"У нас детский дом семейного типа. Двое деток биологические. Шестерых мы взяли в интернатах. Но все эти дети – наши. Не разделяем их, любим одинаково", – рассказывает Надежда Викторовна, мама-воспитатель.

Впервые на усыновление они решились после того, как из старшие дети выросли и покинули родной дом, уехав учиться.

"Я давно мечтал взять ребенка из детского дома. Говорил жене об этом, еще когда наши родные дети только появились. А тут они выросли – и я снова поднял тему", – говорит Василий Бондарев.

Рядом с Бондаревыми в Дружковке живет семья, взявшая на воспитание нескольких детей-сирот. Василий и Надежда стали чаще ходить в гости к соседям. Чтобы понять, смогут ли найти общий язык с детьми, которые долгое время росли в интернате.

"Мы были неопытные. Были какие-то предубеждения, страхи. Но пообщались с соседскими ребятами и поняли, что это самые обычные дети", – вспоминает Надежда Викторовна.

Вскоре Бондаревы усыновили двух детей – братиков Диму и Максима. Через пять лет снова пошли в службу опеки, взяли из интерната девочку. Потом еще и еще.

Сегодня все 8 младших ребятишек Василия и Надежды живут дружно и счастливо. Они с нетерпением ждали акцию "Ринат Ахметов – Детям!", потому что любят сюрпризы и подарки.

"Для детей это предновогоднее чудо, спасибо, что пришли!" – улыбается папа-воспитатель Василий Бондарев.

"Акция "Ринат Ахметов –Детям!" приносит новогоднее настроение и веру в добро. Детвора из семьи Бондаревых радостно встретила представителей Фонда Рината Ахметова, мгновенно проникнувшись атмосферой грядущих праздников. Восемь детей, которые сегодня воспитываются в этом детском доме семейного типа, стали одними из первых участников акции в нынешнем году. Вместе с ними подарки, поздравления и новогоднее настроение до конца декабря получат еще 90 тысяч ребят", – отметила Ольга Беляева, специалист проектов Фонда Рината Ахметова.

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