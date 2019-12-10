Участниками акции "Ринат Ахметов – Детям!" в этом году станут 90 тысяч ребят

/ Фото: fdu.org.ua

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В канун новогодних праздников в рамках акции "Ринат Ахметов – Детям!" в гостях у семьи Загнитко – переселенцев из Макеевки, побывали сотрудники Фонда Рината Ахметова. Вместе с поздравлениями сестрички Ева, Юнона и самая младшая Аделина получили в подарок сладкие сюрпризы и комплект спортивного инвентаря. Для старших сестер он оказался как нельзя кстати, ведь Ева и Юнона ведут активный образ жизни.

"Я занимаюсь кавер-дэнсом. Вместе с командой мы ставим свои версии хореографических выступлений известных коллективов. Сейчас усиленно готовимся к фестивалю, который пройдет в начале следующего года", – рассказала Ева, старшая из сестер.

Сотрудники Фонда Рината Ахметова познакомились с Евой и Юноной четыре года назад. Тогда сестрички впервые стали участницами проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето". Это двухнедельный полноценный отдых и психологическая реабилитация для ребят, которые долгое время провели в зоне боевых действий. Помочь преодолеть ужас постоянных обстрелов, отпустить этот тяжкий груз и двигаться вперед – главная задача проекта. Работа с профессиональными психологами, подвижные игры и арт-терапия снижают тревожность, дают уверенность в себе и избавляют от страхов.

Девочки признаются, что у каждой из них проект оставил неизгладимый след в душе. За четыре года Ева и Юнона повстречали много старых друзей, что стало полной неожиданностью, и нашли новых.

"Очень хотелось бы вновь побывать на "мирном лете". Фонд Рината Ахметова занимается очень важным делом и помогает многим людям. Особенно детям, которых такие проекты делают по-настоящему счастливыми. Спасибо большое за такую заботу, в том числе и о нас", – сказали Ева и Юнона.

Как рассказала их мама Надежда Геннадьевна, благодаря проекту дети буквально расцвели. Особенно это стало заметно минувшим летом.

"Девчонки зажигали по полной и каждые два-три дня устраивали костюмированные танцевальные постановки. А когда пришлось уезжать и расставаться с друзьями, Юнону пришлось долго успокаивать – так горько она плакала", – рассказала женщина.

Поздравления плавно перетекли в экскурсию, которую в своей комнате сестрички Загнитко устроили для Елены Зубковой, руководителя проектов и программ Фонда Рината Ахметова. Они рассказали о своих увлечениях, поделились воспоминаниями о жизни в Макеевке, которую пришлось оставить. Пролетевшая как один миг встреча завершилась совместным фото на память.

"Вы очень целеустремленные девочки, у вас есть большая мечта и много талантов! Желаем, чтобы вы достигли огромных успехов, дарили радость людям и делали наш мир добрее. Верьте в чудо, в волшебство! И никогда не теряйте надежду", – сказала Елена Зубкова.

Она добавила, что в этом году акции "Ринат Ахметов – Детям!" исполняется 19 лет. Только за последние пять лет участниками акции стали 700 000 мальчишек и девчонок. А в этом году к ним присоединится еще 90 000 ребят.

Акция Ринат Ахметов – Детям!" – самая масштабная в стране, многолетняя и непрерывающаяся традиция добра и личного участия Рината Ахметова в судьбах сотен тысяч детей. Именно она стала основой благотворительной деятельности Фонда. Все 19 лет в канун Нового года дети из интернатов, детских домов семейного типа и участники проектов Фонда Рината Ахметова получают поздравления, а в вместе с ними – веру в чудо и исполнение мечты.

В рамках акции с 2001 года, кроме личных встреч с ребятами и традиционных новогодних подарков, помощь Рината Ахметова получили более 50 детских домов семейного типа. Для их воспитанников куплены игрушки, одежда, медикаменты, оказывалась психологическая поддержка и помощь в лечении. Также Ринат Ахметов помог с приобретением домов, улучшением жилищных условий, ремонтом жилья и в решении бытовых проблем ДДСТ. За 19 лет его помощь получили 500 семей.

Кроме того, в рамках акции "Ринат Ахметов – Детям!" украинским благотворителем была оказана материальная помощь больницам и интернатным учреждениям на покупку оборудования, медикаментов и другие жизненно важные цели.

С 2018 года акция дополнена новым форматом – мотивационными встречами с амбассадорами, что стало действенным стимулом для детей, лишенных родительского тепла, в достижении жизненного успеха. От лица Рината Ахметова его амбассадоры в течение всего 2019 года провели 4 цикла встреч на тему "Твоя суперсила" для более чем 800 детей в возрасте 9-18 лет из 9 интернатов. Таким образом в рамках акции ребята получают не только подарки, но и самое главное – поддержку и осознание того, что они нужны в этом мире.

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