"Арена милосердия": два года без помощи

Сегодня дончане с грустью вспоминают то время, когда "Арена Милосердия" походила на слаженный механизм, работу которого обеспечивали до 500 волонтеров в день

Фото: fdu.org.ua

"Арена милосердия": два года без помощи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/831/09e/5c783109ea370.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/831/09e/5c783109ea370.jpg 2019-02-28T21:07:19+02:00 Донбасс Сегодня дончане с грустью вспоминают то время, когда «Арена Милосердия» походила на слаженный механизм, работу которого обеспечивали до 500 волонтеров в день

Два года прошло с тех пор, как была заблокирована работа логистического центра крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного штаба, на "Донбасс Арене" в Донецке. Практически с самых первых дней конфликта и до февраля 2017 года лучший стадион Восточной Европы был "Ареной Милосердия" для мирных жителей региона. Здесь была разработана и начала действовать уникальная для Украины логистическая система выдачи гуманитарной помощи. Сегодня дончане с грустью вспоминают то время, когда "Арена Милосердия" походила на слаженный механизм, работу которого обеспечивали до 500 волонтеров в день. Среди них – бывшие звезды "Шахтера", болельщики, учителя и шахтеры.

Все понимали, что медлить нельзя – люди нуждаются в экстренной помощи, поэтому разгрузка одного автомобиля с продуктами Гуманитарного штаба занимала менее получаса. Причем разгружали до 15 машин одновременно. Затем из пакетов муки, крупы и бутылок масла формировали наборы выживания, каждый из которых весил около 14 кг. Верится с трудом, но это факт: на формирование одного набора уходило всего 52 секунды!

Благодаря такому подходу за время работы "Арены Милосердия" здесь было сформировано более 8,4 млн продуктовых наборов. Их получали самые социально незащищенные категории населения: пенсионеры, люди с инвалидностью, дети и матери-одиночки. Эти наборы Рината Ахметова спасли людей от гибели.

"Одна из пожилых получательниц помощи рассказала, что была готова вместе со своей 100-летней матерью наложить на себя руки. Им просто нечего было есть осенью 2014 года, тогда почти четыре месяца они не получали свои пенсии. И когда они решили уйти из жизни, в город пришли первые машины Гуманитарного штаба Рината Ахметова с продуктами. Старенькая мама получательницы прожила еще полтора года благодаря этой помощи", — вспоминает Ольга, волонтер из города Счастье.

С 28 февраля 2017 года работа логистического центра на "Донбасс Арене" была заблокирована, а немногим позже и вся деятельность Фонда на неподконтрольных территориях. В результате без помощи остались 500 000 человек. Сегодня Фонд Рината Ахметова продолжает работать в самых горячих точках востока Украины – на подконтрольных территориях. В частности, созданная на "Донбасс Арене" уникальная система логистики переместилась в Мариуполь. Отсюда продуктовые наборы доставляют жителям 85 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

Вместе с тем, дети с НКТ продолжают получать помощь Рината Ахметова. На подконтрольных Украине территориях они могут стать участниками следующих проектов Фонда: "Мирное лето – детям Донбасса!", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу" и "Здоровое сердце". На сегодняшний день в рамках этих направлений уже более 150 тысяч ребят получили помощь Рината Ахметова. Это медикаменты, продуктовые наборы, инновационные импланты; психологическая и физическая реабилитация, проведение сложных операций.

Более подробную информацию о программах и проектах Фонда можно получить на горячей линии 0800-509-001.

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