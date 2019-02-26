Помощь, которую нельзя оценить: в Авдеевке открылась уникальная выставка Гуманитарного штаба

Это одна из шести постоянно действующих выставок, представленных в музеях предприятий SCM

Фото: fdu.org.ua

Помощь, которую нельзя оценить: в Авдеевке открылась уникальная выставка Гуманитарного штаба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/565/6e8/5c75656e8dd34.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/565/6e8/5c75656e8dd34.jpg 2019-02-26T18:14:13+02:00 Донбасс Это одна из шести постоянно действующих выставок, представленных в музеях предприятий SCM

В Авдеевке открылась выставка Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова. Экспозиция рассказывает об уникальном опыте оказания помощи в условиях вооруженного конфликта и людях, которые в ней нуждаются. Это одна из шести постоянно действующих выставок, представленных в музеях предприятий SCM.

"Работа Гуманитарного штаба уже вошла в историю, а его опыт помощи не имеет аналогов в Украине – спасены жизни миллиона человек на востоке страны. И каждый день помощь Рината Ахметова продолжает поступать на Донбасс, спасая самых нуждающихся: стариков, детей, людей с инвалидностью. Последние исследования Киевского международного института социологии показали: 67% украинцев считают, что жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. С этим согласны почти 85% опрошенных в Донецкой и Луганской областях", – рассказала на церемонии открытия Юлия Малич, менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Она также отметила особую роль волонтеров, среди которых есть сотрудники Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ). Благодаря им люди своевременно получали и получают продуктовые наборы Фонда в самых горячих точках региона. В том числе в Авдеевке, одном из наиболее пострадавших от конфликта населенных пунктов. Здесь каждый житель знает, что такое боль и страдание. Постоянные обстрелы даже сегодня не дают забыть об этом.

"Было время, в Авдеевке не было воды и света, не работали магазины, а ближайшие находились в другом городе, на расстоянии нескольких десятков километров. Тогда на помощь авдеевцам пришел Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Помощь доставлялась даже в самые тяжелые для города времена и продолжает поступать сегодня. За прошедшие годы в Авдеевку привезли более 100 тысяч взрослых и детских продуктовых наборов от Штаба. Это очень существенно для горожан", – сказал Борис Кармазин, директор по персоналу и социальным вопросам АКХЗ.

Представленные на выставке фотографии, документы, видеоматериалы рассказывают о самых тяжелых и трагичных днях, которые довелось пережить людям. И работе Гуманитарного штаба, который вез помощь даже под обстрелами.

Фонд передал в экспозицию уникальную фотокнигу "Донбасс и Мирные". Представленные в ней 11 историй рассказывают о трагедии мирного населения региона и той надежде, которую им дает помощь Рината Ахметова. Одним из героев фотокниги стал 13-летний Влад Потин, житель Авдеевки. В 2015 году осколок снаряда попал ему в голову, но мальчик смог выжить после девяти дней комы.

"Экспозиция – это не только истории помощи людям. Это отличный пример для подрастающего поколения, образец чести, чувства долга, сострадания, любви к людям и родной земле", – отметила Юлия Малич.

Выставка работает с 21 февраля на постоянной основе в музее Авдеевского коксохимического завода.

Фотокнига "Донбасс и Мирные" – это 11 историй мирных жителей Краматорска, Бахмута, Авдеевки, Красногоровки, Песок и других населенных пунктов, оказавшихся в эпицентре конфликта на Донбассе. Ее герои – тяжело раненные дети, видевшие своими глазами взрывы снарядов и гибель близких людей. Старики, потерявшие родных и оставшиеся жить в полуразрушенных домах. Школьники и учителя, которые проводят занятия в условиях боевых действий.

Фотокнига стала шокирующим откровением для множества людей в Украине и Европе. Она отмечено в номинации "Лучшая социальная фотокнига года" Украинского библиотечного фонда и уже презентована в Киеве, Львове, Мариуполе, Брюсселе, Франкфурте-на-Майне и Страсбурге.

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