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Арт-скульптура "Звуки города" появилась в Мариуполе: там она в форме волны

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
28 сентября, 10:30
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Арт-объект в Мариуполе стал одним из 7 скульптур "Звуки города", установленных в городах Украины
Скульптуру сделали фиолетового цвета. Фото: мэрия Мариуполя
Скульптуру сделали фиолетового цвета. Фото: мэрия Мариуполя

В Мариуполе отрыли инновационную арт-скульптуру "Звуки города", которая соединила звук, форму и воспоминания мариупольцев. Новый объект установили на пирсе у моря.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Что известно о проекте

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Проект "Звуки города" объединил десятки людей из разных городов Украины, которые делятся своими чувствами, воспоминаниями и ассоциациями. Затем команда специалистов "собирает" важнейшие звуки города и с помощью программ звукового дизайна и 3D-визуализации создает уникальный арт-объект, не имеющий аналогов.

Инициатором проекту, соединившего искусство и современные технологии, стали продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко и основательница Spilne Art Наташа Ткаченко.

Арт-объект появился ко Дню города. Фото: мэрия Мариуполя
Арт-объект появился ко Дню города. Фото: мэрия Мариуполя

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"Мариуполь – город, в котором детский смех и крики чаек сочетаются с шумом индустриальных предприятий и порта. И из этого сочетания рождается новая энергия и ритмы жизни этого уникального города и его жителей. Благодаря скульптуре "Звуки города" каждый может почувствовать и увидеть этот ритм", – сказала Алена Тимошенко.

По ее словам, место для скульптуры выбрано не случайно. А цветовая гамма перекликается с палитрой заходящего в море солнца.

"В процессе записи звуков и создания фигуры мы не ожидали, что получится волна. Это очень символично для города на берегу моря", – добавил мэр Вадим Бойченко.

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Цвет выбран не случайно – это цвет заката солнца над морем. Фото: мэрия Мариуполя
Цвет выбран не случайно – это цвет заката солнца над морем. Фото: мэрия Мариуполя

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Арт-объект в Мариуполе стал одним из 7 скульптур "Звуки города", установленных в городах Украины. Он звучит шумом моря и криками чаек, работой торгового порта и металлургических комбинатов, железной дорогой, ударами на ринге и детским смехом.

Напомним, ранее мультимедийную арт-скульптуру "Звуки музыки" открыли во Львове в креативном пространстве !FESTrepublic.

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