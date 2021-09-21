В Харькове открыли скульптуру "Звуки города" (фото)

Скульптура – четвертый арт-объект проекта, который реализуют в честь 30-ой годовщины Независимости Украины

Арт-инсталляцию создали по мотивам воспоминаний о звучании города известных харьковчан / Фото: Коллаж: Сегодня

Харьков стал еще одним городом Украины, в котором появилась современная арт-инсталляция в рамках проекта "Звуки города".

Новую скульптуру открыли в саду им. Шевченко, сообщает Харьковский городской совет.

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Харьковская скульптура – четвертый арт-объект проекта, который реализуют в честь 30-ой годовщины Независимости Украины. Звуки семи городов Украины записали и трансформировали в арт-объекты с помощью программ звукового дизайна и 3D-визуализации.

Арт-инсталляция в рамках проекта "Звуки города" / Фото: Официальный сайт Харьковского горсовета

Инициаторами проекта, который соединил искусство и технологии, стали продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко и основатель SpilneArtНаташа Ткаченко.

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Арт-инсталляцию в Харькове создали по мотивам воспоминаний о звучании города известных харьковчан – астронома, лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники Ирины Бельской, врача Евгения Комаровского, певца и телеведущего Владимира Дантеса, украинского художника-монументалиста, графика и фотографа Романа Минина.

Момент открытия арт-обьекта / Фото: Официальный сайт Харьковского горсовета

Для них звуки родного города – это прыжки на скейте, вспышка фейерверков, равномерный стук поездов на железнодорожных путях, возгласы болельщиков на стадионе "Металлист".

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"Каждый город имеет свои уникальные звуки – разные по настроению, тональности и даже цвету. Мы впервые превратили их в форму. Это проект, который по-современному объединил искусство, технологии, чувства и эмоции людей, истории горожан и их воспоминания детства", – рассказала Алена Тимошенко.

Теперь здесь можно послушать звуки Харькова / Фото: Официальный сайт Харьковского горсовета

В открытии скульптуры принял участие и.о. городского головы Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что в этом современном арт-объекте каждый найдет свои ассоциации и вспомнит, как звучит его родной город.

"Глядя на эту скульптуру, каждый почувствует ритм Харькова. Это волна эмоций. Шум улиц и фонтанов, смех детей, крики болельщиков на стадионе "Металлист". Дух города – уникальный и отражен здесь", – сказал Терехов.

Звуки Харькова можно послушать здесь.

В проекте "Звуки города" участвуют также Киев, Одесса, Днепр, Львов, Мариуполь и Крым, где появились или появятся свои "звуковые" скульптуры.

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