Международная разведка опубликовала карту обстрелов Украины с территории России летом 2014 года

Вчера, 07:24

За лето 2014 года артиллерийские подразделения вооруженных сил РФ минимум 149 раз обстреливали территорию Украины

фото AFP
фото AFP

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала интерактивную карту обстрелов по восточной части Украины, которые велись Россией и подконтрольными ей вооруженными формированиями летом 2014 года. Карту исследователи Bellingcat опубликовали на своем сайте.

"На основе доказательств, полученных из открытых источников, в отчете сделана попытка задокументировать полную шкалу российских артиллерийских атак на Украину летом 2014 года", – указали исследователи, комментируя интерактивную карту Bellingcat.

В ходе работы над исследованием были проанализированы приграничные регионы, осуществлялся поиск потенциальных позиций обстрелов и их цели в зоне поиска были обнаружены и изучены 2254 потенциальных объекта.

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фото: скриншот

Методика работы заключалась в тщательном сопоставлении снимков определенных участков местности, сделанных со спутника в разные дни на территории протяженностью 22 км – вдоль украинско-российской границы, территории Донецкой и Луганской областей. На территории РФ объектом исследования стала вся территория Ростовской области.

Исследователи Bellingcat делают вывод, что описанные и указанные на карте артнападения нельзя расценивать как случайные или провокационные обстрелы, а только как целенаправленные атаки.

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"Эти нападения могут быть рассмотрены лишь как военные действия Российской Федерации против Украины", – убеждены в Bellingcat.

Исследователи пришли к выводу, что за лето 2014 года артиллерийские подразделения вооруженных сил РФ минимум 149 раз обстреливали территорию Украины.

Между тем, посол Швейцарии в Украине Гийом Шойрер считает, что без стабильного соблюдения режима прекращения огня невозможно достичь результатов по обеспечению безопасности на Донбассе и перейти к шагам в соответствии с Минскими соглашениями.

Ранее в США назвали главную причину, почему Россия вышла из СЦКК на Донбассе.
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