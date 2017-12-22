Боевики на Донбассе продолжают провокации на КПВВ

Вчера, 00:41

Боевики в Донецкой области задерживают пропуск автомобилей и население к "серой зоне" перед завершением работы КПВВ

Боевики на Донбассе. Фото: AFP
Боевики на Донбассе. Фото: AFP

НВФ ОРДО продолжают провокации на КПВВ, которые находятся на линии разграничения сторон.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации на странице Facebook штаба АТО.

"21 декабря 2017 персонал КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Марьинка" на территории, подконтрольной правительству Украины, были вынуждены в очередной раз продолжить свою работу для оформления разрешений перемещения граждан и транспортных средств более чем на 1 час и на 30 мин. соответственно", – говорится в заявлении.

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"Это происходит в связи с тем, что представители ОРДО намеренно задерживают оформление и пропуск автомобильного транспорта и гражданского населения в "серую зону" непосредственно перед завершением работы КПВВ, которые находятся на территории, подконтрольной правительству Украины. На КПВВ "Новотроицкое", после завершение рабочего времени, в "серой зоне" оказалось 100 автомобилей, а на КПВВ "Марьинка" – 90 автомобилей", – отметили в СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК осуждает такие действия НЗФ ОРДО и подчеркивает, что в результате нарушения режима пропуска на КПВВ со стороны НЗФ ОРДО и создается смертельная опасность для мирных граждан Украины", – заявили в СЦКК.

Напомним, 18 декабря, в Министерстве иностранных дел заявили о прекращении работы российскими военными в СЦКК. Там это связали со вступлением в силу с 1 января 2018 года биометрического контроля для россиян.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко выступает за усиление СЦККпредставителями Германии и Франции.
Донбасс, боевики, нвф, СЦКК, кпвв, ОРДО

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"Сегодня"

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