Без масок и в очередях за шаурмой: как "выполняют" карантин на оккупированном Донбассе

В оккупированном Донецке местные жители опасаются введения чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса.

Так, подконтрольный боевикам местный телеканал сообщил о женщине с ребенком, вернувшихся из Москвы, у которых диагностировали COVID-19, сообщает "Радио Свобода".

В Донецке были введены ограничения – закрыли кинотеатры и оперный театр, однако местные жители не слишком придерживались карантинных мер. Рынки, торговые центры и кафе работали в обычном режиме, а маски надевали единицы людей.

По требованию главаря так называемой "ДНР" были введены "жесткие" ограничения – всем прибывшим обязательна самоизоляция, также из дома запрещено выходить людям старше 65 лет, если только "их появление на рабочем месте не является критически важным".

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Дополнительные ограничения в Донецке коснулись работы кафе – они могут работать до 18 часов, при этом общественный транспорт продолжает курсировать, хотя до 17 апреля был отменен льготный проезд.

Продолжают работать рынки, а всех продавцов обязали находиться в масках и перчатках, иначе им придется платить штрафы.

Торговцы рассказали, что будние дни проходят так же, как и до карантина, хотя люди и переживают вероятность ужесточения карантина.

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"Понятно, что переживаем. Останемся без дохода, на что мы будем существовать? Останемся без дохода, нам же никто не принесет, не положит. Потому я переживаю", - заявила местная продавщица.

По рынку ходил один человек в защитном костюме, который проводил дезинфекцию, а покупателей в масках – крайне мало.

Торговые центры продолжают работать, в них запретили только развлекательные массовые мероприятия.

В центре города людей мало, однако в парке – множество молодых мам с детьми, и дистанции они преимущественно не придерживаются, масок на них также не видно. В очереди за шаурмой людей, прикрывающих лица, также не видно.

Напомним, что по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 6 апреля в стране официально подтвердили 1319 случаев заражения COVID-19. 28 человек выздоровели, а 38 – умерли.

О том, как переживают пандемию коронавируса в мире – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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