Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🚨 Эвакуация с Донбасса в Россию 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

Без выстрелов ВСУ. Боевики на Донбассе понесли большие потери

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 февраля, 08:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В штабе ООС рассказали подробности
Российские оккупанты несут потери на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты несут потери на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Российско-оккупационные войска несут потери на Донбассе. За прошедшие сутки, 21 февраля, со стороны врагов пострадали 18 человек.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Реклама

Потери РФ

Потери российско-оккупационных войск за сутки, 21 февраля, составили 18 человек:

  • Безвозвратные (200) – 6 (4 –7 омсбр 2 АК (небоевые, в результате ДТП), 2 – 4 омсбр 2 АК (небоевые, обстоятельства уточняются)
  • санитарные (300) – 12 (2 – омсбр 2 АК (небоевые, обстоятельства уточняются), 2 –7 омсбр 2 АК (1- небоевой, в результате ДТП, 1 – небоевой, обстоятельства уточняются), 1 – 6 омсп 2 АК (небоевой) припадок эпилепсии – госпитализирован в больницу), 2 – 11 омсп 1 АК (небоевые, обстоятельства уточняются), 2 – 3 омсбр 1 АК (небоевые, обстоятельства уточняются), 3 – 4 омсбр 2 АК (небоевые, вероятно подрыв))

Дополнительная информация уточняется.

Оккупанты обстреляли Донбасс 84 раза: погибли двое украинских военных, 18 раненых

За прошедшие сутки, 21 февраля, на Донбассе российские оккупанты 84 раза нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали много украинских военных, есть погибшие.

Реклама

Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Пищевик – из минометов калибра 120 мм.
  • Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.
  • Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
  • Три раза Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Восемь раз Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Три раза Лебединское – БПЛА ВОГ-17, из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Чермалик – из минометов калибра 82 мм.
  • Четыре раза Каменку – из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов и станковых противотанковых пулеметов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Три раза Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
  • Новоселовку Вторую – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
  • Дважды Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Новомихайловку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
  • Три раза Гнутово – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Дважды Врубовку – из артиллерии калибра 152 мм.
  • Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов.
  • Три раза Зайцево – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
  • Четыре раза Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.
  • Николаевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Троицкое – из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.
  • Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
  • Опытное – из минометов калибра 120 мм.
  • Широкино – из минометов калибра 120 мм.
  • Причепиловку – из минометов калибра 82 мм.
  • Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Майорск – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Шумы – из минометов калибра 82 мм.
  • Пивденное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Славное – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
  • Четыре раза Новогнатовку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Невельское – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм.

Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Есть пострадавшие и погибшие

  • В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью.
  • 12 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.
  • Шестеро получили боевые травмы.

По состоянию на утро 22 февраля российские оккупанты три раза нарушили "тишину".

Реклама

Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Счастье – из станковых автоматических гранатометов.
  • Дважды Мариуполь – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Видео-контент
ТОП публикаций
Наши авторы
Юлия Ляхова Курс доллара и евро пошел на взлет – что происходит Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
Богдан Приходько Оценки и прогнозы. Сколько времени нужно Украине, чтобы нарастить ядерные мускулы против агрессии Путина? Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Анна Ткаченко Крутой разворот или уловка для врага: как следует воспринимать слова Пристайко об отказе от НАТО Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
ТОП публикаций
Юлия Ткачук

Юлия Ткачук

Team Lead Life Сегодня

 Смотреть все статьи
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Татьяна Очеретяная

Татьяна Очеретяная

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Travel The World
Крипторынок
Больше новостей
ТОП публикаций
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездята
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Мэр говорит
ТОП публикаций
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Звезды Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
Лилиана Григорак

Лилиана Григорак

Редактор Life Сегодня

 Смотреть все статьи
Красная планета
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бла—Бла—Love
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
В объективе
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Срачи прилетели
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

36813.56

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2513.15

Litecoin (LTC)

102.01

Ripple (XRP)

0.69

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.34

Российский рубль (₽)

0.3738

Евро (€)

32.2

Doodle Сегодня
22 февраля. Стив Ирвин. Ровно 60 лет с дня рождения австралийского натуралиста и тележурналиста – охотника за крокодилами…
История дня - за минуту
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,80
19,01
36,49
36,09
35,38
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Коронавирус за месяц

892 322

заболело за месяц в Украине

+308%

Вакцинация
По состоянию на 21 февраля 2022 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
15 148 026
Люди, которые получили минимум одну дозу
15 695 804
Всего введенных доз 30 843 830
Детальнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Опрос SOCIS, 11-16 февраля 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураев Мураев
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
Опрос SOCIS, 11-16 февраля 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Худеем
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Комаровский в теме
Нетрадиционная медицина – плюсы и минусы
Спроси у доктора

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Rich stars ⭐
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Sexy Тина
Как вам "звездный" наряд Тины?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях