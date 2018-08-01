Бизнес возле линии фронта: как украинцы своими силами возрождают Донбасс

Возможно ли создать собственный бизнес рядом с линией разграничения на Донбассе – ответ искали журналисты "Сегодня" в очередном материале из цикла "Дома лучше".

"10 лет назад у меня была только болгарка своя, больше ничего не было абсолютно, и огромное желание... огромное желание не остаться на последней ступеньке поезда", – рассказал владелец мастерской по обработке металла Дмитрий Иванов.

Иванов устанавливал редкие в то время пиролизные котлы, а потом начал их собирать сам.

"Сняли мы гаражик небольшой – болгарка, сварочный аппарат, – и по три месяца на производство нового котла. Для сравнения, мы сейчас можем сделать его за три дня", – отметил Иванов.

Работа в мастерской кипит постоянно. В цехе по обработке металла работы хватает – на заказ мастера делают все, что душе заказчика угодно.

Сегодня мастерская, которую Дмитрий начинал с одной болгарки, обеспечивает своей продукцией весь регион. Для родного Лимана сделали лавочки, в планах – урны. А в мечтах – прославить свои картины на всю Европу, и доказать: лучшие мастера – украинцы.

Хватает работы и Юрию Улитину – его шиномонтаж открыт круглосуточно.

"Шиномонтаж – это первое то, что в дороге случается, ремонт тоже. Были такие случаи, что приходилось – и генератор перебирали тут ночью, и с машиной проблемы были. У нас рыбаки приезжают на зимнюю рыбалку – до полпятого тут сидели, разогревали машину", – рассказал владелец шиномонтажа.

Идея открыть мастерскую появилась, когда у самого колесо пробило, а шиномонтажа рядом не оказалось.

"Главное – людям помогать будем. Похоже больше не на скорую помощь, а на медицинский пункт в дороге для людей", – добавил Улитин.

Теперь в планах у Юрия – расширение бизнеса. Желание у тех, кто открывает свой бизнес на Донбассе близ линии разграничения, было, но откуда же для старта своего дела они взяли деньги?

До пятисот тысяч гривен получает каждая интересная идея для своего воплощения в жизнь. Их авторы – местные жители, – открывая бизнес, создают рабочие места.

"Хотим заниматься и ремонтировать дороги в Донецкой области, и делать разметку – качественно, профессионально, быстро, и отвечать за результат с гарантией", – рассказал участник конкурса бизнес-проектов Александр Безнас.

Деньги выделяют из местного и областного бюджета. Потом эти средства туда же и возвращаются – уже в виде налогов.

"Платятся налоги, создаются новые рабочие места. Вместо выплат помощи государство уже получает работников, которые, наоборот, вносят в государственную казну свои налоги", – объяснил первый заместитель главы Донецкой облгосадминистрации Евгений Вилинский.

В дальнейшем организаторы хотят привлечь и европейские инвестиции, которые будут работать на развитие Украины.

Напомним, для украинцев старше 45 открываются новые возможности по трудоустройству. Если лет 10 назад работу после 45 в Украине найти было сложно, то сейчас работодатели охотно берут опытного сотрудника.

Ранее мы писали о том, как украинский заробитчанин вернулся из Голландии и открыл свой агробизнес. Занялся выращиванием различных сортов тюльпанов, а также пробует себя в виноградном деле.