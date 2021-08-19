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Благодаря общей беде стали друзьями: как ребята из Донбасса отдыхают этим летом

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
19 августа, 00:44
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Благодаря Фонду Рината Ахметова этим летом в детском лагере отдохнули более ста детей
Дети с Донбасса отдыхают в Святогорске. Коллаж "Сегодня"
Дети с Донбасса отдыхают в Святогорске. Коллаж "Сегодня"

Они познакомились в летнем оздоровительном лагере. Несмотря на то, что София и Николь живут в разных уголках Донецкой области, их объединяет пережитое за годы боевых действий – у обоих есть травма войны. Преодолели ли ее, рассказывают новости "Сегодня".

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Новотроицкое до сих пор живет под обстрелами. Николь Шмычкова – коренная жительница поселка. Когда началась война, ей было два годика.

"Часто я слышу, как воюют, я слышу обстрелы. В это время я сижу дома. Когда я это начинаю слышать, я иду домой", – рассказывает 10-летняя Николь.

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Когда начинается обстрел, девочка знает: нужно сразу бежать к маме. Страшные дни пережидают дома, а потом, когда наступает тишина, возвращаются к привычной жизни. Вот только страх от пережитого сказывается. До пандемии Николь ездила к родным в Донецк. Но сейчас это невозможно. Такая же участь постигла и Софию Жукову.

"Снаряд мог бы попасть в квартиру. Все могли бы погибнуть. Война – это страшно", – делится 12-летняя переселенка из Донецка София Жукова. Она в данный момент живет в Славянске.

Николь и София стали подругами во время летного отдыха. Их объединило мирное лето в Святогорске. Общения не хватало им обоим. Николь вообще в оздоровительном лагере в первый раз. Психологи, педагоги, представители разных профессий помогают детям открыться и успокоиться. Этим летом благодаря Фонду Рината Ахметова отдохнуло более ста детей.

"Спасибо Ринату Ахметову за то, что подарил мне отдых. Такой отдых нужен всем детям", – благодарит Николь.

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