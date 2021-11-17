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Благотворительный фонд помог ребенку впервые услышать

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
17 ноября, 21:11
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Сначала сын начал слепнуть, но процесс вовремя остановила операция. А в результате подтвердилась 4-я, тяжелая степень тугоухости
Малыш с рождения слышит только громкие крики, а не речь

Около 15 миллионов новорожденных в мире рождаются преждевременно. Кстати, сегодня отмечают Всемирный день таких малышей. Каждый третий из них, к сожалению, имеет проблемы со зрением или слухом. И не всем детям удается эти недуги "перерасти".

Корреспонденты "Сегодня" узнавали, как быть, когда диагнозов несколько.

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Диагноз маленького Марка

Двухлетний Марк из Краматорска делает первые шаги, только благодаря специальным упражнениям. Детский церебральный паралич у каждого ребенка может проявлять себя по-разному. Сыну, объясняет Юлия Романий, придется работать над телом в течение жизни.

"Мы были в больнице в отделении патологии новорожденных три месяца. То есть это три месяца. Это меня закалило! Я знала, что будут проблемы. Но это можно пережить и с этим можно жить счастливо", – рассказала мама Марка.

Все чаще судьба испытывает семью Романий. Сначала сын начал слепнуть, но процесс вовремя остановила операция. А в результате подтвердилась 4-я, тяжелая степень тугоухости. Малыш с рождения слышит только громкие крики, а не речь.

"Однажды думала, что это все пройдет. Что ребенок все-таки недоношен, что мозг созреет, как врачи говорили, и все будет в порядке. Но! Чуда не произошло", – сказала Юлия Романий.

Новая беда в семье Романий

Папа Марка тяжело заболел COVID-19. Сергей полгода был на больничном. Семья потратила все сбережения, еще и задолжали. И только оперативное вмешательство сохранило человеку жизнь.

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"Поражение легких было 75% и плюс пошел абсцесс легких и делали операцию здесь в Краматорске, затем в Киеве. Делали дважды в целом", – рассказала Юлия Романий.

Фонд Рината Ахметова

Романий почти отчаялись. Но в критическое время прочную руку помощи протянул Фонд Рината Ахметова. Для маленького Марка приобрели дорогостоящие аппараты. Деньги на которые родители собирали годами.

Цифровые аппараты являются надежными для детей, мощными, с шумоподавлением, предназначены для выделения речи в шуме, что важно для ребенка.

Благотворительная организация помогает детям с нарушениями слуха с 2007 года. Уже издано двести пятнадцать высокочувствительных аппаратов.

"Огромное человеческое спасибо за то, что дается такая возможность детям слышать мир", – сказала мама Марка.

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17 ноября 1991. На "Молодость" прибыли представители почти всех республик бывшего СССР, а также делегации из Польши, Венгрии, Франции, Великобритании и Швеции.

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