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Боевики бьют из гранатометов по бойцам ВСУ: где стреляли в этот раз

17 мая, 07:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Фото Oleksandr Klymenko/Reuters Украинский военный на Донбассе

Фото Oleksandr Klymenko/Reuters Украинский военный на Донбассе

За прошлые сутки, 16 мая, боевики на Донбассе 15 раз обстреляли украинских военных. Сегодня зафиксировали уже одно нарушение режима прекращения огня.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

  • У Новоселовки российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра, а в пригороде Водяного – дважды из минометов и гранатометов;
  • в направлении Катериновки оккупанты обстреляли ВСУ из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Новотошковского враг четыре раза обстреливал наши позиции из гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Луганского дважды стреляли из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и противотанковых гранатометов;
  • вблизи Песков российские оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а у Троицкого – еще и из крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе Старогнатовки противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а у Причепиловки – еще и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал президенту РФ Владимиру Путину убрать войска с Донбасса, вернуть Украине контроль над территорией и границей, и тогда война быстро закончится.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что за два года в противостоянии с Россией удалось достичь определенных результатов, которые были невозможны раньше, – как на фронте, так и в дипломатии.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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