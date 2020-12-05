Боевики дважды нарушили перемирие и ранили украинского военного

В течение прошлых суток боевики дважды нарушили договоренности о перемирии. Об этом сообщает штаб ООС.

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Вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Возле Луганского противник применил снайперское оружие. Вследствие выстрела вражеского снайпера один военнослужащий получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали.

С начала текущих суток, 5 декабря, боевики продолжили стрелять. Недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников. Огонь в ответ не открывался.

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О действиях пророссийских наемников сообщили миссии ОБСЕ, ситуация в районе ООС остается контролированной.

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Как сообщали новости "Сегодня", украинская сторона в Трехсторонней контактной группе уже отреагировала на артиллерийский обстрел позиций ВСУ на Донбассе. Киев отмечает, что оккупанты нарушают достигнутые ранее договоренности о режиме прекращения огня. Вопрос будет решаться с ОБСЕ.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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