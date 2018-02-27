Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ, который заметил гаубицы

Сегодня, 23:09

Беспилотник зафиксировал размещение четырех 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика"

 

фото AFP
фото AFP

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что на оккупированных территориях в Донецкой области произведен обстрел беспилотника СММ, который заметил размещение четырех гаубиц возле оккупированного села Сарабаш.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 25 февраля до 19:30 26 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

В частности, говорится, что беспилотный летательный мини-аппарат СММ был обстрелян из стрелкового оружия.

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"Размещаясь юго-западнее села Сарабаш (неподконтрольное правительству Украины, прежнее название Коммунаровка, в 26 км к югу от Донецка) при осуществлении полета беспилотника, СММ слышала 18 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 1,5 км на север в районе, в котором беспилотник пролетал над западной окраиной села Сарабаш", – говорится в отчете.

В этой связи отмечается, что по оценке СММ, огонь был направлен на беспилотник, но аппарат удалось безопасно приземлить на землю.

"Беспилотный летательный мини-аппарат в этом районе заметил четыре самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм)", – заявили наблюдатели.

Ранее сообщалось, что на Донбассе наблюдатели СММ ОБСЕ ушли с передовой патрульной базы в населенном пункте Попасная Луганской области из-за продолжительных обстрелов пророссийских боевиков. Инцидент произошел вечером 23 февраля.

Напомним, ранее наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что зафиксировали значительное сосредоточение вооружения возле захваченных боевиками сел в Луганской области.
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