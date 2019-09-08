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Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие: военные раскрыли подробности

8 сентября, 07:51

Противник бил по позициям украинских военных из артиллерийских систем, гранатометов и пулеметов

/ Фото: Getty Images

В субботу, 7 сентября, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций объединенных сил:

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  • дважды вблизи Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Старогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Талаковки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • около Новотроицкого – из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Богдановки – из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил:

  • в районе Новгородского – из миномета калибра 82 мм.
  • вблизи Южного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;
  • неподалеку Шумов – из артиллерийских систем калибра 122 мм;
  • вблизи Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

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С начала текущих суток боевики режим прекращения огня не нарушали.

Напомним, 6 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

5 сентября на Донбассе из-за обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий.

Ранее мы писали, что "Азовцы" жестко ответили врагу на Донбассе: у оккупантов большие потери.

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Донбасс боевики ООС

Источник: Сегодня

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