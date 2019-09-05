Снова потери: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

На Донбассе ВСУ провели масштабные учения / Фото: Facebook

За минувшие сутки, 4 сентября, на Донбассе из-за обстрела пророссийских боевиков погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"4 сентября, в районе проведения операции объединенных сил в результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

На данный момент обстоятельства гибели бойца выясняет рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

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Всего же 4 сентября оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил два обстрела из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Водяного. Вблизи Опитного ударили из стрелкового оружия, а неподалеку Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки российские наемники применили минометы калибра 82 мм, а вот неподалеку Павлополя -стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", по направлению "Шахта 6-7" вблизи Майорска, велся огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Шумов, по тому же направлению, боевики стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Около Южного – по направлению "Шахта им. Гагарина" – ударили из вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Зайцево было применено стрелковое оружие, а неподалеку Хутора Свободного – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Новгородского враг ударил из минометов калибра 82 мм.

Напомним, 3 сентября боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Четверо военнослужащих были ранены.

А 2 сентября боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.

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