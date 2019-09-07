На Донбассе боевики вели артиллерийский огонь

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Незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие… За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Лебединского по направлению Ужовка – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Старогнатовки по направлению Петровского – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Талаковки по направлению Пикуза – из стрелкового оружия; около Новотроицка по направлению Докучаевск – из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил: в районе Новгородского по направлению Озеряновка – из миномета калибра 82 мм. вблизи Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм; неподалеку Шумов по направлению Горловка – из артиллерийских систем калибра 122 мм; вблизи Майорского по направлению "Шахта 6-7" – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новотошковского по направлению Голубовский – из гранатометов различных систем.

"Подразделения объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", – подытожили в штабе ООС.

Напомним, за минувшие сутки, 6 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

5 сентября на Донбассе из-за обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий.

Ранее мы писали, что "Азовцы" жестко ответили врагу на Донбассе: у оккупантов большие потери.

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