Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

На Донбассе боевики вели артиллерийский огонь

7 сентября, 20:43

Украинские военнослужащие не пострадали

/ Фото: Getty Images

Незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие… За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Лебединского по направлению Ужовка – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Старогнатовки по направлению Петровского – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Талаковки по направлению Пикуза – из стрелкового оружия; около Новотроицка по направлению Докучаевск – из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Реклама

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил: в районе Новгородского по направлению Озеряновка – из миномета калибра 82 мм. вблизи Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм; неподалеку Шумов по направлению Горловка – из артиллерийских систем калибра 122 мм; вблизи Майорского по направлению "Шахта 6-7" – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новотошковского по направлению Голубовский – из гранатометов различных систем.

"Подразделения объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", – подытожили в штабе ООС.

В тренде
Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео
Встреча освобожденных украинцев в Борисполе / REUTERS/Gleb Garanich

Напомним, за минувшие сутки, 6 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

5 сентября на Донбассе из-за обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий.

Ранее мы писали, что "Азовцы" жестко ответили врагу на Донбассе: у оккупантов большие потери.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Донбасс ВСУ боевики артиллерия обстрелы ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
Украинцы с неподконтрольного Донбасса отдыхают в республике Абхазия
Украинцы с неподконтрольного Донбасса отдыхают в республике АбхазияДругие страны
Настоящие друзья военных: бойцы ВСУ опубликовали трогательные фото
Настоящие друзья военных: бойцы ВСУ опубликовали трогательные фотоУкраина
Под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций: подробности
Под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций: подробностиДонбасс
Взрыв и паника: в сети появилось новое видео ликвидации Захарченко
Взрыв и паника: в сети появилось новое видео ликвидации ЗахарченкоУкраина
Боевика из России приговорили к 15 годам на Донбассе
Боевика из России приговорили к 15 годам на ДонбассеДонбасс

Новости партнеров

Loading...