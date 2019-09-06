На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери

Из-за вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один – ранен

Украинские воины на Донбассе укрепляют оборону под вражескими обстрелами / Фото: Facebook

За минувшие сутки, 5 сентября, на Донбассе из-за обстрела пророссийских боевиков один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"5 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил 16 обстрелов. В частности, дважды боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Талаковки. Вблизи Новогнатовки велся огонь из стрелкового оружия. Еще три обстрела из станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы неподалеку Водяного. А вблизи Лебединского боевики трижды открывали огонь из стрелкового оружия. Два раза российские наемники ударили из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Новотроицкого. Вблизи Верхнеторецкого велся огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Авдеевки дважды стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Павлополя враг ударил из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Пищевиков – из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций объединенных сил. В районе Зайцево боевики ударили из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Пивденного стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Золотого велся огонь из станкового противотанкового гранатомета. Еще два обстрела из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия были зафиксированы неподалеку Новгородского.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - рассказали в ООС.

Напомним, 4 сентября на Донбассе из-за обстрела пророссийских боевиков погиб украинский военнослужащий.

А 3 сентября боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Четверо военнослужащих были ранены.

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