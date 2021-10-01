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Боевики на Донбассе создают единую "таможенную зону": уже сносят посты

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
1 октября, 18:13
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На территории "поста" будут ликвидированы шлагбаумы, ограничительные знаки и бетонные блоки
Между оккупированными районами Донецка и Луганска демонтировали "таможенные посты". Коллаж: "Сегодня"
Между оккупированными районами Донецка и Луганска демонтировали "таможенные посты". Коллаж: "Сегодня"

Оккупанты начали демонтировать так называемые "таможенные посты" между террористическими "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщают СМИ оккупантов.

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Так называемый "глава Государственного таможенного комитета ЛНР" Юрий Афанасьевский заявил, что "посты" упразднены с 1 октября в связи с созданием "единой экономической зоны и единого таможенного пространства" между двумя "республиками".

"То есть граждане и субъекты хозяйствования могут перемещать товары между Республиками без каких-либо ограничений", – пояснил Афанасьевский.

Он добавил, что для обеспечения беспрепятственного перемещения товаров и транспортных средств гражданами и субъектами хозяйствования уже начаты работы по демонтажу инфраструктуры временных пунктов таможенного контроля.

Демонтаж "таможенного пункта" на границе оккупантов
Демонтаж "таможенного пункта" на границе оккупантов

Украина готовится к амнистии в ОРДЛО

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Ранее мы сообщали, что Верховная Рада только готовится рассмотреть законопроект о переходном периоде Донбасса, правительство Украины уже нарабатывает новый документ – об амнистии в ОРДЛО.

Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он напомнил, что законопроект о переходном периоде 15 октября рассмотрит Венецианская комиссия. А пока Кабмин взялся за законопроект, в котором будут прописаны процедуры амнистии и признания некоторых документов с оккупированных территорий.

"Не дожидаясь принятия законопроекта о переходном периоде, мы (правительство. – Ред.) уже работаем над законопроектом о процедурах. Это более детальный, более глубокий закон, в котором будет проговариваться, как подробно делать амнистию, как делать конвалидацию определенных документов. Такой правовой доктрины, как конвалидация, до этого в Украине не было", – заявил Резников.

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Что такое конвалидация? Процедура признания документов, которые были выданы украинцам в оккупации, например, свидетельства о рождении, смерти, заключении и расторжении брака.

Закон о переходном периоде

  • Законопроект "О государственной политике переходного периода" касается преодоления последствий войны на востоке Украины и оккупации Крыма. Для оккупированных территорий будет определен конфликтный и постконфликтный периоды.
  • Так, например, в документе определены условия проведения первых выборов на освобожденном Донбассе, а также прописан перечень лиц, кому будет запрещено участвовать в выборах.
  • Одним из любопытных новшеств является запрет связей народных депутатов и чиновников с Россией. Контакты с Москвой будут возможно только с разрешения Верховной Рады или президента.

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