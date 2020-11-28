Боевики на передовой активно укрепляются: что происходит в "Л/ДНР"

Пока пропагандисты оккупантов распространяют фейки о "наступлении ВСУ", на передовой боевики в нарушение договоренностей активно укрепляют свои позиции, пользуясь режимом прекращения огня.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях использует "режим тишины" для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций соединений и частей "первого и второго армейских корпусов".

В частности, устанавливаются новые минные заграждения с использованием противопехотных мин российского производства, которые запрещены международными договорами. При этом российские оккупанты осуществляют минирование без составления карт минных полей, что приводит к увеличению потерь их личного состава и гибели и травмированию гражданского населения.

Как сообщали новости "Сегодня", в последнее время Россия усилила информационную войну против Украины. Кремль активизировался из-за успешных действий Украины в противостоянии агрессору. Москва пытается дискредитировать высшее руководство Украины.

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