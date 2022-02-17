Боевики на востоке попали из тяжелого оружия в жилой дом

На месте инцидента произошел пожар

Боевики продолжают нарушать режим тишины/Фото: коллаж: "Сегодня"

По пгт Станица Луганская боевики снова открыли огонь. Российские наемники применили тяжелое вооружение.

Об этом в Telegram-канале пишет журналист Андрей Цаплиенко.

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В 21:24 боевики из тяжелого оружия попали в жилой дом № 8 на улице Магистральной. В результате обстрела произошел пожар. К счастью, пострадавших нет.

Журналист отметил, что в 21:00 в Станице Луганской и Щастинском направлении начались обстрелы.

Почему на Донбассе участились обстрелы?

Сразу несколько источников в Минобороны рассказали "Сегодня", что в ведомстве не расценивают сегодняшнюю эскалацию как начало вторжения, но расценивают как начало провокаций.

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"Оккупанты, как всем известно, обстреливают сейчас преимущественно объекты гражданской инфраструктуры, но при этом не ведут массированной атаки по позициям ВСУ. Это дает основания говорить, что на эту минуту совершается ряд провокаций. Делаться это может для того, чтобы уже через несколько часов обвинить ВСУ в обстреле мирных жителей", – сказали нам в Минобороны.

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