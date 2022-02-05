Боевики несут потери на Донбассе: есть погибший и раненый

На фронте обострилась ситуация, потери несут не только ВСУ, но и боевики

Среди боевиков есть погибшие / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока на передовой боевики сохраняют режим "тишины", в тылу они не сидят сложа руки – один боец погиб и один получил ранение.

Об этом сообщил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

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По его словам, это потери боевиков за вчерашний день, и все небоевые:

"Безвозвратные (200) – 1 (9 омсп 1 АК, небоевой, самоубийство). Санитарные (300) – 1 (2 омсбр 2 АК, небоевое, неосторожное обращение с оружием)", – написал он.

Перемирие

Напомним, 27 июля исполнился ровно год т. н. перемирию на Донбассе. Россия регулярно срывала мирные договоренности с самого начала. Украинская сторона в ТКГ заявила, что потерь стало в два раза меньше.

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Также мы писали, что 26 июля Россия ударила из артиллерии, ВСУ понесли большие потери – ранения получили четыре человека, еще три – боевые травмы. Позже стало известно, что боевики нанесли удар далеко в тыл по командному пункту ВСУ, в результате чего пострадали девушки-военнослужащие.

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