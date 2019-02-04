Боевики оборудуют позиции вблизи домов – люди в шоке: что происходит в "Л/ДНР"

По всей линии соприкосновения противник ведет активную снайперскую и разведывательную деятельность

Боевики. Фото: Сегодня

Боевики оборудуют позиции вблизи домов – люди в шоке: что происходит в "Л/ДНР" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2b3/893/5c52b3893e097.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2b3/893/5c52b3893e097.jpg 2019-02-04T05:40:00+02:00 Донбасс По всей линии соприкосновения противник ведет активную снайперскую и разведывательную деятельность

Россия не только возвращает на Донбасс отремонтированную технику, но и проводит с боевиками учения, приведя "воинов Л/ДНР" в полную боеготовность. доходит до того, что оборудуют боевые позиции вблизи жилых домов – люди в шоке. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По данным группы ИС, противник постоянно держит в полной боевой готовности артиллерийские расчеты для нанесения огневых ударов по боевым порядкам Объединенных сил. С ними регулярно проводятся учения по отработке вопросов развертывания и выхода на передовые огневые позиции для совершения обстрелов.

Кроме того, продолжает отмечаться активная деятельность снайперских и маневренных групп РЭР/РЭБ (радиоэлектронная разведка/радиоэлектронная борьба) противника вдоль всей линии соприкосновения.

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В то же время враг проводит активную подготовку по территориальной обороне и отработку действий органов управления и сил т.н. "МЧС" при участии всех подконтрольных "силовых структур". Дошло до того, что боевики окапываются рядом с мирными жителями.

"В ходе учения отрабатывались вопросы эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации, вызванной военными действиями, развертывание пунктов временного размещения пострадавших, обеспечение их предметами первой необходимости, выявление и задержание разведывательных групп. Во время проведения мероприятий отмечается приведение частей и подразделений "1 и 2 АК" оккупационных войск в высшую степень боевой готовности, развертывание пунктов управления и пунктов приема личного состава с практической отработкой вопросов приема "военнообязанных". Кроме того, части и подразделения "1 и 2 АК" оборудовали боевые позиции вблизи жилых домов, чем вызвали недовольство местного населения", – сообщил Тымчук.

А тем временем, как сообщало на днях Главное управление разведки Минобороны Украины, в России начали набирать добровольцев на Донбасс для пополнения подразделений боевиков, в которых острая нехватка кадров определенных специальностей.

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