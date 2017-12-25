Боевики обстреляли украинских военных в районе Павлополя

В штабе АТО отмечают, что подобные действия боевиков наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта

Боевики открыли огонь по позициям вооруженных сил Украины в районе Павлополя, нарушив договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"Сегодня около 19.00 боевики грубо нарушили Минские договоренности, применив по оборонным укреплениям сил АТО в районе Павлополя 120-мм минометы. Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское", – говорится в сообщении.

В штабе АТО отмечают, что подобные действия боевиков наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня.

Ранее сегодня сообщалось, что в зоне АТО на Донбассе сегодня, 25 декабря, впервые после вступления в силу новогодне-рождественского перемирия, не было ни одного обстрела украинских позиций. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, что 24 декабря боевики 6 раз нарушили режим тишины. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.

В то же время жители Донецка жалуются, что боевики и российские наемники превратили их город во второй "Чернобыль".

Как сообщалось, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заверил, что его источники в Москве назвали ему точную дату, когда российские войска покинут Донбасс.