Боевики обстреляли ж/д станцию в Станице Луганской

Это уже не первый обстрел объектов железной дороги за последние полгода

Оккупанты обстреляли ж/д станцию в Станице Луганской / Коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" сообщила об обстреле ж/д станции "Кондрашевская-Новая" в Луганской области, однако сейчас станция и депо продолжают работу.

Об этом сообщает Залізні зміни.

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"Час назад со стороны оккупированной территории начался обстрел железнодорожной станции "Кондрашевская-Новая" в Луганской области. Под обстрелы попала не только станция, но и локомотивное депо и детский сад. Работники станции и депо не пострадали. Поврежден, но не выведен из строя один тепловоз. Повреждены здания депо", – написал в своем телеграм-канале глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

Обстрел ж/д станции "Кондрашевская-Новая" в Луганской области. Фото: "Залізні зміни"

Не первый обстрел

Сейчас обстрелы прекратились, а станция и депо продолжают работу. В УЗ пока оценивают повреждения.

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"Это уже не первый обстрел объектов железной дороги за полгода моей работы в УЗ. Такие дни напоминают, что враг близок. Я благодарю всех работников "Укрзализныци", которые сегодня работают у линии разграничения. У вас железные нервы. Ваша работа необходима для страны и единства", – подчеркнул Камышин.

Обстрел ж/д станции "Кондрашевская-Новая" в Луганской области. Фото: "Залізні зміни"

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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