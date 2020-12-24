Боевики открыли огонь: на Донбассе ранен военнослужащий

Сегодня, 24 декабря, около 16.00, в результате обстрела со стороны боевиков в районе населенного пункта Шумы Донецкой области, получил ранение военнослужащий ВСУ.
Об этом говорится в сообщении Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Раненому оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.
"Украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ", – говорится в сообщении.
Напомним, на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения украинский военнослужащий.
На Донбассе боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 23 декабря, они три раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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