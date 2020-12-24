Боевики открыли огонь: на Донбассе ранен военнослужащий

Сегодня, 24 декабря, около 16.00, в результате обстрела со стороны боевиков в районе населенного пункта Шумы Донецкой области, получил ранение военнослужащий ВСУ.

Реклама

Об этом говорится в сообщении Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Раненому оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

"Украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения украинский военнослужащий.

На Донбассе боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 23 декабря, они три раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама