Боевики оживились, жарко было под Авдеевкой и на Светлодарской дуге

Сегодня, 07:00

Сепаратисты обстреливали позиции ВСУ в Песках и под Станицей Луганской

фото с сайта znaj.ua
фото с сайта znaj.ua

Местные боевики и российские военные на Донбассе по-прежнему обстреливают позиции ВСУ и срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня. За прошлые сутки, 20 марта, агрессор совершил пять обстрелов укреплений украинских защитников.

Об этом штаб АТО сообщает на своей странице в Facebook.

На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Пески. Также, из гранатометов и противотанкового оружия враг вел огонь по защитникам Авдеевки.

На Луганском направлении из стрелкового оружия противник совершил обстрел наших укреплений возле Станицы Луганской, а из 82 мм минометов и зенитной установки – у Троицкого (поселок между Горловкой и Ясиноватой). Кроме того, 82 мм минометы враг применил по защитникам Луганского на Светлодарской дуге.

В результате вражеского огня один украинский воин получил ранение. Еще один наш военнослужащий получил боевую травму. Оба пострадавших оперативно доставлены в лечебные учреждения и получили необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 19 марта боевики один раз нарушили перемирие, ранение получил один украинский защитник.

А сутками ранее, 18 марта, пророссийские боевики снова нарушили перемирие на Донбассе, обстреляв позиции украинских военных, ранение получил один боец.
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"Сегодня"

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