Боевики по непонятным причинам выдвинули новые условия по инспекции в Шумах – Кравчук

Инспекция украинских позиций под Шумами Донецкой области, которая должна была пройти под эгидой ОБСЕ в присутствии представителей боевиков, перенесена. И виной тому – спонтанные действия со стороны террористов. Об этом сайту "Сегодня" сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Сегодня они выдвинули дополнительные предложения, которые абсолютно не обговаривались. То есть были внесены дополнительные объекты для инспектирования, подписать протокол неизвестно о чем, без обсуждения в ТКГ. Вопрос не закрыт, я подчеркиваю это, а отсрочен для того, чтобы изучить эти дополнительные предложения. Как они появились, какие причины. Я сейчас работаю над письмом к госпоже Грау (специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе), чтобы она проинформировала все стороны о сложившейся ситуации", – заявил нам Кравчук.

Реклама

В Офисе президента Украины и Минобороны заявили, что боевики просто оказались неготовы к тому, что им так просто покажут позиции и докажут отсутствие нарушений. Ведомство считает, что именно поэтому появились какие-то дополнительные условия и отговорки со стороны боевиков.

"По состоянию на утро сегодня мы услышали кучу новых требований и претензий, которые противоречат друг другу, нарушают договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, и еще больше унижают ОБСЕ как нейтрального и объективного посредника. Делаем вывод, что на самом деле представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО и их "крыша" в Москве прекрасно понимают – инспектирование еще раз доказало бы лживость всего того, что звучало из Донецка в течение нескольких недель о районе у Шумов. Именно поэтому они начали предлагать совсем другие точки для инспектирования", – отмечают в Минобороны и ОП и подчеркивают, что сегодня инспекция не состоится.

Как ранее объяснили в "Слуге народа", во время инспекции в присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК (Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон) должен был приблизится к нашим позициям на расстояние, которое позволит рассмотреть их в бинокль.

Напомним, морпехи, которые дислоцируются в Шумах, призвали не поднимать "хайпа" из-за ситуации вокруг Шумов.

Реклама

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама