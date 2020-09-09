У Зеленского разъяснили, как пройдет инспекция в районе поселка Шумы

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) 9 сентября провела срочное заседание из-за срыва перемирия на Донбассе и убийства украинского военного, в ходе которого договорились о совместной инспекции у поселка Шумы при участии представителя ОБСЕ. В Офисе президента раскрыли подробности проведения инспектирования в этом районе.

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Согласно заявлению пресс-службы президента, юридически инспекцию будут проводить не стороны конфликта, а посредник – ОБСЕ, а представители сторон будут его сопровождать.

В ОП подчеркнули, что ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной.

"Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду воочию. Если кто-то не понимает возможного механизма такого инспектирования, рекомендуем освежить в памяти историю деятельности СЦКК, а также пункт 2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей – ту часть, которая определяет стороны на линии разграничения", – говорится в сообщении.

Там также отмечают, несмотря на то, что Россия отказалась от работы в рамках СЦКК, это не значит, что ей удастся достичь своих целей, и заявляют об "ограниченном присутствии" боевиков в группе инспекции.

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"Каждый нормальный человек прекрасно понимает, с какой целью это (отказ России от работы в СЦКК. – Ред.) было сделано. Но наличие такой цели не означает ее реалистичности. Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного – еще одного аргумента в пользу правоты Украины", – заявили в ОП.

Напомним, 5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским сооружениям на Донбассе, поскольку, по его словам, украинские военные якобы незаконно возвели инженерные сооружения в районе поселка Шумы.

6 сентября боевики дважды атаковали украинские позиции, в результате в районе Причепиловки погиб украинский военный. Затем боевики еще несколько раз обещали открыть огонь по украинским позициям. В связи с этим 9 сентября Трехсторонняя контактная группа провела срочное заседание.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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