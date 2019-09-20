Боевики подстрелили российского кадрового военного: что происходит в "Л/ДНР"

На Донбасс прибывают российские военные и отмечаются плохим отношением к местным

/ Фото: AFP

На оккупированных территориях Донбасса местные боевики во время ранили кадрового российского военного во время конфликта. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что из России продолжают прибывать на оккупированные территории российские спецназовцы, при этом некоторые уже успели обзавестись проблемами.

"Новоприбывшие на оккупированную территорию кадровые российские военнослужащие отличаются крайне негативным отношением к местному населению, особенно к т.н. "новым гражданам России", работающих в системе тылового обеспечения противника. В связи с этим возросло количество применения оружия при возникновении конфликтных ситуаций. В частности, 15 сентября при попытке применить оружие в общественном месте во время спора с представителями местных т.н. "правоохранительных органов", был тяжело ранен российский оккупант", – сообщили в разведке.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня противник усиленно проводил учения по боевой подготовке, но в какой-то момент что-то пошло не так – боевики обстреляли свои же позиции и убили российского военного.

А зимой российского военного застрелили простые люди. Оккупанты стали все ближе к мирным жителям проводят свои учения и это не могло не отразиться на настроениях людей. Один из военных РФ начал беспорядочную стрельбу по гражданским, за что получил жесткую "ответку".

Смотрите видео, как ВСУ разбомбили "штаб" боевиков под Горловкой:

Видео: Facebook

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