Боевики обстреляли свои же позиции и убили российского военного

Противник усиленно проводит учений по боевой подготовке, но в какой-то момент что-то пошло не так

Фото: Минобороны РФ

Далеко не первый раз боевики обстреливают свои же позиции на Донбассе. Теперь в результате оплошности "воины Л/ДНР" подстрелили российского военнослужащего на учениях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование ВС РФ продолжает ужесточать контроль подготовки соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" к применению по назначению. В частности, с начала этой недели многочисленные комиссии из штаба Южного военного округа ВС РФ начали проверки мероприятий боевой подготовки подразделений оккупационных войск непосредственно в районах проведения занятий на полигонах.

"При этом, полевые занятия проводятся в условиях максимально приближенных к боевым, что приводит к увеличению количества небоевых потерь среди личного состава оккупационных войск. Так, в одной из частей противника было обстреляно расположение собственного передового подразделения, в результате чего погиб российский военнослужащий", – сообщает разведка.

Как сообщалось на днях, на Донбассе на своих же минах подорвались четверо российских военных. Боевики в авральном порядке оборудуют минные поля, что приводит к тяжелым последствиям для самих же оккупантов.

В свою очередь новости "Сегодня" сообщали, как боевики на фронте изменили тактику. Украинские военные рассказали журналистам о ситуации под Новоселовкой, подробней смотрите в сюжете:

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