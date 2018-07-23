Боевики проверяют транспорт и телефоны: разведка сообщила, что происходит в "Л/ДНР"

23 Июля 2018, 14:46

Оккупационные "власти" особенно интересуют мужчины 18-45 лет с опытом службы в силовых структурах

Боевики. Фото: архив
Боевики. Фото: архив

В целях мобилизации населения на оккупированных территориях Донбасса в ряды "армии" т.н. "Л/ДНР" боевики останавливают автомобили, проверяют телефоны и вносят людей в свою базу данных для последующего привлечения на фронт. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Сообщается, что российская оккупационная власть проводит мероприятия по усилению контроля над населением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Из-за уклонения местных жителей от "воинской службы" боевики проводят дополнительные меры.

"19-20 июля в населенных пунктах и на пунктах пропуска, находящихся на оккупированной территории, т.н. "правоохранительными" органами проводилась проверка автомобильного транспорта и автобусов. Особое внимание уделялось лицам мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет, имеющие опыт прохождения службы в силовых структурах. Мужчин опрашивали относительно цели поездки и пункте назначения, проверялись документы, удостоверяющие личность, наличие регистрации во временно оккупированных населенных пунктах, а мобильные телефоны изымались для проверки. Полученная в ходе проверки информация заносилась оккупантами в отдельную базу данных для последующего использования во время проведения мобилизационных мероприятий", – сообщает разведка.

Напомним, боевики начали мобилизационные мероприятия и отлавливают "призывников" и на улице, и на работе. Местные оккупационные "администрации" решили, что повестки больше не эффективны.

Как сообщалось, на оккупированных территориях участились случаи самострелов и побегов через минные поля с передовых позиций. Боевики-дезертиры подрываются на своих же минах – так боятся воевать с украинскими военными.
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Источник:

"Сегодня"

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