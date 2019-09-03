Боевики ударили из запрещенного вооружения, у ВСУ новые потери

Противник с раннего утра начал атаковать позиции украинской армии, но бойцы ВСУ давали адекватный ответ

/ Фото: Минобороны Украины

На Донбассе вражеские обстрелы приводят к новым потерям ВСУ. С начала текущих суток боевики ранили бойца украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Так, по состоянию на 12:00 3 сентября враг уже четыре раза совершил вооруженные провокации по позициям подразделений Объединенных сил. Российско-оккупационные войска дважды вели обстрелы защитников Павлополя из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

С 05:30 утра со стороны пгт Калиново боевики выпустили пять мин калибра 82 мм и вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов по позициям ВСУ в селе Троицкое.

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С 07:45 противник начал обстрел из стрелкового оружия со стороны пгт Донецкий по защитникам Крымского.

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Украинские военные открывали ответный огонь из легкого пехотного вооружения, чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы.

"В результате вражеских прицельных обстрелов с начала суток получил ранение один наш защитник. Воин эвакуирован в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сообщили военные.

Как сообщали новости "Сегодня", 2 сентября пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенного Минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий ВСУ понесли потери.

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