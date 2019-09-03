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Десятки убитых и раненных: в ВСУ рассказали о больших потерях боевиков в августе

3 сентября, 06:58

В прошлом месяце оккупационные войска почти каждый день вели обстрелы позиций ВСУ и поплатились за это

/ Фото: Минобороны Украины

На Донбассе в течение августа украинская армия ответным огнем нанесла серьезный урон противнику, который регулярно нарушал Минские договоренности. Об этом сообщил в соцсети офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, в августе оккупационные войска почти каждый день провоцировали подразделения ООС огнем из разных видов вооружения и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

"По результатам августа в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 40 оккупантов и около 55 оккупантов получили ранения разных степеней тяжести", – сообщил "Штирлиц".

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Как сообщали новости "Сегодня", группа "Информационное сопротивление" подсчитала потери боевиков за лето. В течение трех месяцев враг неустанно атаковал позиции украинской армии, однако всегда получал достойную "ответку". В результате меткого огня бойцы ВСУ существенно пополнили бесславную "бригаду-200" боевиками.

Напомним, 1 сентября боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В штабе ООС рассказали подробнее о ситуации на Донбассе.

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Донбасс штирлиц боевики потери

Источник: Сегодня

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