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Под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций: подробности

3 сентября, 05:17

Украинские военные без применения оружия повергли врага в ужас – Мысягин рассказал, что произошло

/ Фото: Сегодня

В районе Горловки украинские военные вынудили противника оставить свои укрепленные позиции, причем получилось это без единого выстрела. Об этом сообщил в Facebook народный депутат и волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, в районе пригорода Горловки пехота одного из подразделений вынудила боевиков оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл. Причем вынудили их отойти без применения оружия, соблюдая все договоренности по перемирию.

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"Пока еще тепло, наша пехота усиленно копает и потихоньку продвигается вперед. Получилась ситуация, что вдруг часть позиций боевиков неожиданно для них оказалась в полукольце наших передовых позиций. Чувствуя, что сейчас запахнет жаренным, они, прихватив свое оружие, просто сбежали в тыл, оставив свои укрепленные позиции", – написал Мысягин.

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Напомним, в июле под Горловкой ВСУ разбомбили "штаб" боевиков. Бойцы ООС накрыли боевиков и все три выстрела попали точно в цель. Смотрите видео удара ВСУ:

Видео: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", 1 сентября боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В штабе ООС рассказали подробней о ситуации на Донбассе.

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Донбасс горловка ВСУ боевики позиции Мысягин

Источник: Сегодня

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