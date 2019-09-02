Вражеские обстрелы и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

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За минувшие сутки и с начала сегодняшних пророссийские боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Погиб украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.

"1 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, вблизи Николаевки боевики ударили из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Четыре обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы неподалеку Водяного. Еще три боевики устроили вблизи Новотроицкого – та в ход пустили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики семь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Дважды неподалеку Луганского были применены станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Дважды из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники ударили в районе Зайцево. Вблизи Новолуганского ударили из минометов калибра 82 мм, а неподалеку хутора Свободного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новотошковского велся огонь из вооружения БПМ, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня", – рассказали в ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял неподалеку Водяного – там в ход пошло стрелковое оружие. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов вблизи Новотошковского.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", – сообщили в пресс-центре.

Напомним, 31 августа, позиции украинских военнослужащих на Донбассе были атакованы 20 раз, в результате чего один из них получил ранения средней степени тяжести. А 30 августа, боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и из запрещенного "Минском" оружия.

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