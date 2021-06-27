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Боевики ударили из запрещенного вооружения – ВСУ понесли потери

27 июня 2021 20:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На линии разграничения был замечен российский беспилотник "Орлан-10", с которым быстро разобрались силы ООС с помощью РЭБ

Пророссийские боевики продолжили обстрелы позиций ВСУ и сегодня. С начала текущих суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня – один украинский военный получил ранение.

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Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Вблизи поселка Шумы враг бил из минометов 120-го и 82-го калибров.

Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты атаковали из автоматических станковых гранатометов.

"В результате вражеского огня один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого удовлетворительное", – сообщили в ООС.

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На Приазовье, неподалеку Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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На севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского БПЛА ("Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщали новости "Сегодня", накануне военные РФ накрыли Красногоровку из артиллерии. Действия вооруженных формирований РФ несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения.

Смотрите также в нашем сюжете о заявлении Зеленского про стену на Донбассе:

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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