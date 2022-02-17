Боевики ударили по Марьинке – ранена мирная жительница

Во время обстрела женщина стояла на автобусной остановке, куда и упал снаряд

64-летняя женщина получила множественные осколочные ранения / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 17 февраля, во время обстрелаМарьинки мирная жительница получила множественные ранения. 64-летнюю женщину доставили с травмами в больницу.

Об этом сообщил руководитель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

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Что известно

Предварительно известно, что один из снарядов упал в центре города у автобусной остановки, где и была женщина. Она получила множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости. С ранениями мирную жительницу доставили в больницу.

"Каретой скорой помощи женщина была доставлена в травматологическое отделение городской больницы Курахово. В момент обстрела женщина была на автобусной остановке", – говорится в сообщении.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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