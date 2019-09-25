Боевики усиленно тренируют мобилизацию: что происходит в "Л/ДНР"

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На оккупированных территориях Донбасса российское командование проводит подготовку боевиков к масштабным учениям, в частности отрабатывается мобилизация местного населения на фронт. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование ВС РФ начало подготовку к очередному этапу усиления боевых возможностей российско-оккупационных войск. В частности, с 25 по 28 сентября в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" будут проведены масштабные командно-штабные мобилизационные учения. В ходе подготовки к этим учениям уже начались интенсивные тренировки персонала т. н. "военных комиссариатов" к выполнению задач при объявлении частичной или полной мобилизации. Особое внимание уделяется оповещению лиц, которые уже получили российские паспорта для их призыва на военную службу по мобилизации.

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Контроль указанных мероприятий осуществляется офицерами штаба 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно разведка сообщала о масштабных учениях оккупантов на Донбассе. Стало известно, что руководит подготовкой боевиков российское командование Южного военного округа РФ.

На днях стало известно, что Россия начала масштабные проверки командиров боевиков "Л/ДНР". Местных офицеров проверят на профпригодность специальные комиссии Минобороны РФ.

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