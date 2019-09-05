На Донбассе оккупанты проводят масштабные учения: появились подробности

/ Фото: Минобороны РФ

На оккупированной территории Донбасса боевики проводят командно-штабные учения под руководством российского командования. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование ВС РФ наращивает уровень оперативной подготовки "штабов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" и боевой подготовки подчиненных им подразделений. В частности, под общим руководством штаба Южного военного округа ВС РФ (место дислокации – Ростов-на-Дону), на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях на этой неделе проходят ряд командно-штабных учений с определенным составом российских оккупационных войск.

"Особое внимание уделяется применению сил и средств разведки и управлению огнем артиллерийских подразделений и противовоздушной обороны", – отмечают украинские разведчики.

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При этом, мероприятия проводятся синхронизировано в рамках двусторонних учений по управлению войсками 8-й общевойсковой армии (штаб – в г.. Новочеркасск, Ростовская область) Южного военного округа ВС РФ на Донском направлении.

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Как сообщали новости "Сегодня", Россия снова обостряет ситуацию на Донбассе, перебрасывая на оккупированные территории спецназ, диверсионные группы и снайперские пары.

Также разведка сообщала, что противник проводит ротацию войск. Также боевики на передовую перебрасывают танки и артиллерию.

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